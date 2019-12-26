Россияне рассказали о новогодних предпочтениях

Россияне рассказали о своих новогодних предпочтениях и поделились, как они будут праздновать Новый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Рамблере со ссылкой на данные аналитической службы компании. Так, 64 процента россиян предпочитают искусственные елки, живая будет лишь у 11 процентов опрошенных. 23 процента россиян не ставят елку вообще, а два процента наряжают елки во дворе.

Больше половины (55 процентов) опрошенных проголосовали за отдых дома, еще 25 процентов — за отдых в своем городе. 15 процентов останутся работать, пять процентов уедут за границу, причем три из них — «в лето».

Заранее продукты для новогоднего стола покупают 69 процентов, а 31 — за один-два дня перед Новым годом. Согласно результатам опроса, оливье не любят лишь пять процентов опрошенных. Сельдь под шубой не любят 16 процентов россиян. 30 процентов «очень ждут» Нового года, чтобы поесть салатов с майонезом. 53 процента респондентов едят салаты с майонезом в любые дни, а 17 процентов вообще отказались от этого соуса.

Икру по праздникам и на Новый год едят 48 процентов россиян. У 21 процента опрошенных доход позволяет есть икру постоянно, а 24 процента не могут ее себе позволить. Не любят икру семь процентов россиян.

По мнению 81 процента россиян, их ребенок все еще верит в Деда Мороза. 13 процентов ответили, что их ребенок уже вырос, еще шесть считают, что ребенок больше не верит в Деда Мороза, но скрывает это.

Ранее большинство россиян оценили 2019 год как сложный для страны, около трети назвали его хорошим. Трудным считают уходящий год 43 процента опрошенных, еще 15 процентов сказали, что он был очень тяжелым. Позитивно отнеслись к этому периоду 30 процентов респондентов. Четыре процента заявили, что год оказался удачным.

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