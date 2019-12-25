Россиянам объяснили порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников. Такое объяснение дал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, передает «Российская газета».

По его словам, в Трудовом кодексе есть положение, которое гарантирует сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничных дней в месяце. Это действует только в отношении тех, кто получает оклад.

Тем, кто работает по сдельной оплате труда, предусмотрено дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Из-за того, что 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня. Несколько российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. При этом 47,5 процента россиян считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.

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