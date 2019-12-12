Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса бронирований OneTwoTrip.

38,7 процента респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре-семь дней. Желание более длительных праздников изъявили только 6,3 процента россиян, а 7,5 процента участников опроса вовсе не заинтересованы в отдыхе после праздника.

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Продолжительностью каникул в 2020 году довольны 33,5 процента опрошенных. Почти половине респондентов (41 процент) неважно, сколько будут длиться новогодние каникулы.

В опросе участвовали 1197 человек.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. И-за того, что 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня. К настоящему моменту семь регионов объявили 31 декабря выходным днем: Крым, Карачаево-Черкесия, Псковская, Кировская, Томская, Ленинградская и Свердловская области.

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