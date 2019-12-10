Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

Первая рабочая неделя после новогодних каникул в России будет двухдневной, так как отдых продлится с 1 по 8 января 2020 года включительно. В связи с этим первый рабочий день выпадет на четверг, 9 января, второй — на пятницу, 10 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».

Последняя рабочая неделя в 2019 году также будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Шкловец отметил, что при определенных условиях работодатель может распорядиться о выходном дне. Он добавил, что 31 декабря будет короче на один час. Если работодатель захочет сделать этот день выходным, он должен выпустить распоряжение и решить вопрос с оплатой, напомнил Шкловец.

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Сразу несколько регионов объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников издал соответствующее распоряжение после опроса в Instagram. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря. 9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих. Первым выходной 31 декабря сделал губернатор Томской области Сергей Жвачкин 18 ноября. Он признался, что сделал это ради женщин.

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