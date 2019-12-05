В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».

«Указ подписал глава республики», — говорится в сообщении. Вместе с тем, на опубликованном указе подписи Сергея Аксенова нет.

18 ноября губернатор Томской области подписал распоряжение о переносе рабочего дня для госслужащих с 31 декабря на 28 декабря. Он отметил, что принял это решение по просьбам женщин. 3 декабря аналогичное распоряжение подписал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Вместе с тем в Кремле отметили, что производственный календарь, утвержденный правительством на этот год, меняться уже не будет. Компании могут в частном порядке решить этот вопрос, издав соответствующие нормативные акты.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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