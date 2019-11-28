Госдума отвергла возможность выходного 31 декабря в России

Госдума не успеет до конца года рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 ноября.

Парламентарий уточнил, что данную инициативу обсудят уже в следующем году. По его словам, правительство могло бы издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря, но календарь выходных дней уже утвержден. «Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году», — сказал он.

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Депутат также напомнил, что компании могут в частном порядке решить этот вопрос, издав соответствующие нормативные акты. В целом, по его мнению, сама идея имеет рациональное зерно, так как многие люди в этот день уделяют больше внимания подготовке к празднику, а не работе.

Ранее в четверг в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В Совфеде положительно оценили это предложение. Активное обсуждение возможности отдыха 31 декабря началось после того, как 18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Речь при этом шла лишь о госслужащих.

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