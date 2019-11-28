В Совфеде заявили о поддержке законопроекта о выходном дне 31 декабря

Российские сенаторы положительно смотрят на принятие законопроекта о введении выходного дня 31 декабря. Об этом заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА Новости.
По мнению Рязанского, законопроект «толково прописан», однако в случае принятия он начнет действовать не раньше 2020 года. «Без потерь в балансе рабочего времени и если это не праздничный или выходной день, — отметил сенатор. Он добавил, что в Совфеде могут поддержать эту инициативу.
Ранее 28 ноября стало известно, что депутаты внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Парламентарии убеждены, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».
В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом работы Superjob, 84 процента россиян готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Не поддержали инициативу 10 процентов из 1600 опрошенных.