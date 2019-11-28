Россияне оценили продление новогодних каникул за счет отпусков

Две трети россиян, работающих по фиксированному графику, не будут «продлевать» новогодние каникулы отпусками и отгулами — по их мнению, в январе это «особенно невыгодно». Это следует из данных опроса портала по поиску работы Superjob, передает «Интерфакс».

Лишь 15 процентов россиян, работающих по фиксированному графику, настроены добавить к новогодним выходным дополнительные дни за счет отпусков или отгулов. Еще 18 процентов пока не решили, как поступить.

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Взять несколько свободных дней в декабре до 31-го числа включительно планируют 8 процентов респондентов. Несколько дней с 9 января возьмут 7 процентов опрошенных. Среди тех, кто желает отдохнуть подольше, 17 процентов составляют сотрудники в возрасте до 34 лет.

Опрос был проведен 27 ноября среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население. Он проходил в 336 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Ранее 28 ноября стало известно, что депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Депутаты считают, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов». В Совете Федерации поддержали документ.

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