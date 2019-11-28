Москвичам объяснили невозможность объявить 31 декабря выходным

В предновогодние дни у москвичей много работы, и есть традиция собираться с коллегами в последний день года. Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр столицы Сергей Собянин, объясняя невозможность сделать 31 декабря выходным днем.

Он отметил, что может объявить выходной день лишь для чиновников, а не для коммерческих предприятий, однако, по словам мэра, в предновогодние дни у властей Москвы работы больше, чем в обычные. «Они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять», — сказал Собянин.

Материалы по теме Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться

Кроме того, мэр города отметил, что у москвичей есть традиция собираться с коллегами 31 декабря на корпоративах. «Стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова», — отметил Собянин и добавил, что выходной лишает москвичей такой возможности.

Ранее 28 ноября депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря. По их мнению, перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 18 ноября распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. По словам Жвачкина, он принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Сервис работы Superjob провел опрос на соответствующую тему. Большинство россиян (84 процента) готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31-го числа. Не поддержали инициативу 10 процентов из 1600 опрошенных.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!