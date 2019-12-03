Еще один российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем, рабочий день переносится на субботу, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Об этом решении глава региона объявил в ходе прямой линии. Васильев выразил надежду на то, что коммерческие организации и предприятия тоже «подтянутся» и дадут работникам выходной.

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Ранее во вторник появилась информация о том, что выходить на работу в последний день текущего месяца не планируют 30 процентов россиян. Респонденты хотят взять отгул или отпуск.

18 ноября губернатор Томской области подписал распоряжение о переносе рабочего дня для госслужащих с 31 декабря на 28 декабря. Он отметил, что принял это решение по просьбам женщин.

В Кремле отмечали, что производственный календарь, утвержденный правительством на этот год, меняется уже не будет.

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