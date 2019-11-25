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В Госдуме прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Тамара Плетнева
Тамара Плетнева

В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести выходной день с 28-го на 31 декабря и предложили сделать предпраздничный день нерабочим для всех. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, передает агентство «Москва».

«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — отметила Плетнева.

Позднее депутат пояснила, что такое решение остается за региональными властями. «Мы в Думе делать-то этого не будем. Это регион решает. В Думе такого закона не предполагается», — заявила она в интервью «Дума ТВ».

18 ноября губернатор Томской области подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Отмечалось, что изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил Сергей Жвачкин.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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Предыстория: В российском регионе сделали 31 декабря выходным днем ради чиновниц
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