Россияне нашли способ не работать 31 декабря

Не выходить на работу 31 декабря решили 30 процентов россиян. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, большинство сотрудников (29 процентов), которые не планируют выходить на работу 31 декабря, возьмут отгул в этот день и отработают его в другой раз по договоренности с начальством. Еще около 20 процентов респондентов отметили, что запланировали взять отпуск в праздничный день.

Работать из дома 31 декабря собрались восемь процентов опрошенных. Еще четыре процента работников готовы взять больничный в этот день, а два процента — могут использовать отгул за сдачу донорской крови. Остальные работники не теряют надежды, что работодатель объявит 31 декабря выходным днем в их компании.

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Большинство респондентов (39 процентов), планирующих работать 31 декабря, спокойно относятся к этому факту, поскольку рабочий день будет коротким. 22 процента опрошенных не захотели отпрашиваться с работы в этот день, чтобы не затевать споров с начальством, а 15 процентов сотрудников отметили, что сами составили такой рабочий график.

«Работа.ру» также уточнила планы работодателей на 31 декабря. Так, 37 процентов представителей российских компаний указали, что 31 декабря у них в компании будет выходным днем. Более половины (53 процента) респондентов отметили, что предновогодний день точно будет рабочим.

Еще 10 процентов компаний обозначили, что сотрудники самостоятельно выберут свой график. При этом абсолютное большинство работодателей (86 процентов) планируют объявить 31 декабря коротким рабочим днем.

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