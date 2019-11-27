Россияне передумали работать в офисе

Почти три четверти россиян рассматривают возможность отказа от работы с оформлением в штате в пользу фриланса, следует из опроса негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и сервиса «Работа.ру», копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

72 процента опрошенных рассматривают возможность перехода на работу фрилансом вместо трудоустройства в штат. 27 процентов респондентов при этом назвали такой вариант «очень вероятным». Восемь процентов полностью исключили такую вероятность.

По прогнозу главы НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, в перспективе ближайших 10-20 лет около 60 процентов трудоспособного населения во всем мире будет работать фрилансом.

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При этом уже сейчас треть опрошенных имеют подработку или постоянную работу, которая позволяет причислить их к самозанятым. 17 процентов обеспечивают за счет этого доход более 40 тысяч рублей в месяц, девять процентов — на уровне 30-40 тысяч.

Основными рисками и угрозами работы на фрилансе респонденты назвали финансовую нестабильность (68 процентов), отсутствие пенсионных взносов (32 процента), сложности при получении кредита (23 процента).

По подсчетам проекта HR-Lab и «Академии здоровья», половина российских работников имеет вторую работу, 53 процента из них уделяют ей не менее 12 часов в неделю.

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