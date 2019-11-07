Определены главные факторы при выборе профессий в России

Для большинства россиян (41 процент) уровень дохода является определяющим фактором при выборе профессии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Вторым по популярности фактором выбора профессии россияне назвали мнение семьи (32 процента). Третьим оказались перспективы карьерного роста (27 процентов).

Среди менее популярных причин выбора профессии россияне указали мнение друзей (16 процентов), преподавателей (7 процентов), рейтинг вуза или профессии (6 процентов) и мнение известных людей (4 процента).

Как установило исследование, каждый пятый россиянин готов выбрать профессию, в которой работает один из членов семьи.

Ранее сервис назвал любимые сферы россиян для подработки — ими оказались образование и деловые услуги. В этих сферах заняты 12 процентов жителей страны, занимающихся подработкой.

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