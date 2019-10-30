Названы любимые у россиян сферы для подработки

Любимыми сферами для подработки у россиян являются образование и деловые услуги. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска персонала «Работа.ру», пишет РИА Новости.

По его данным, в этих сферах заняты 12 процентов жителей страны, которые занимаются подработками. В пятерку наиболее популярных также вошли строительство (восемь процентов), компьютерная помощь (семь процентов) и торговля (семь процентов). Также в ходе опроса часть россиян отметили, что оказывают бухгалтерские услуги, подрабатывают в интернете или с помощью написания текстов для СМИ и блогов.

Порядка 25 процентов россиян тратят на подработки более 12 часов в неделю, 46 процентов заявили, что подрабатывают менее шести часов. 14 процентов опрошенных рассказали, что подработки отнимают у них в неделю от шести до девяти часов, а 11 процентов — что подработки занимают от девяти до 12 часов. Менее часа в неделю дополнительный заработок занимает только у четырех процентов участников исследования.

По данным Росстата, в 2018 году объем «серых» зарплат в России достиг 13 триллионов рублей. Общий объем выдаваемых «в конвертах» зарплат эквивалентен 12,6 процента ВВП. Однако по сравнению с предыдущими годами показатель оказался самым низким за пять лет.

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