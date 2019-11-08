Россияне стали чаще работать на нескольких работах

Каждый второй российский работник имеет дополнительный источник заработка, говорится в исследовании проекта HR-Lab и «Академии здоровья», выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Авторы опросили сотрудников 100 российских компаний с годовым оборотом не менее 100 миллионов рублей. 51 процент респондентов рассказал о подработке на стороне, 53 процента — о том, что уделяют второй работе не менее 12 часов в неделю. Треть опрошенных отводит дополнительному источнику дохода не меньше 15 часов в неделю, 18 процентов — не менее 20 часов.

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78 процентов из тех, кто имеет дополнительный заработок, получают его, работая из дома, 13 процентов — во время обеденного перерыва в офисе, восемь процентов — в свободное время на рабочем месте. Один процент респондентов признался в том, что время от времени ставит неосновную работу в приоритет над основной.

40 процентов утверждают, что не скрывают факт подработки от основного работодателя, 35 процентов предпочитают умалчивать об этом.

Ранее участники другого опроса назвали любимые сферы деятельности при подработке. Выяснилось, что большинство предпочитают оказывать образовательные и деловые услуги.

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