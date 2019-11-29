Россияне описали начальника мечты

Больше половины россиян считают главными качествами руководителя компетентность и справедливость, следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Компетентность руководителя главным качеством назвали 63 процента респондентов, справедливость — 59 процентов. Далее следуют ум и коммуникабельность (43 и 37 процентов соответственно).

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31 процент опрошенных назвали главным качеством начальника требовательность, 30 процентов — честность. 25 процентов считают необходимой внимательность, 24 процента — чувство юмора. 22 процента ценят интеллигентность, а 22 процента — трудолюбие.

Также среди вариантов ответа фигурировали тяга к новым знаниям и опыту, креативность (по 15 процентов), доброе отношение (13 процентов) и харизма (11 процентов).

При этом около четверти опрошенных заявили, что никогда не встречали начальников с названными качествами. 51 процент отметил, что работает с ними прямо сейчас, а 17 процентов — что работали в прошлом.

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