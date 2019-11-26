Названы самые высокооплачиваемые начальники России

Топ-менеджеры нефтегазовых компаний стали самыми высокооплачиваемыми руководителями в стране, подсчитали составители рейтинга Forbes.

Средняя годовая компенсация единоличного руководителя (гендиректора или президента) российской нефтегазовой компании в 2019 году составила 3,2 миллиона долларов. Рост по сравнению с 2018 годом (2,2 миллиона) равняется 45 процентам.

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На втором месте — тяжелая промышленность со средней зарплатой главы компании в 1,7 миллиона долларов. Год назад показатель равнялся 1,8 миллиона, снижение составило один процент. На третьем месте — телекоммуникационные компании с зарплатой в 1,3 миллиона (рост в 12 процентов).

Также в первую пятерку вошли инвестиционные (с зарплатой в 1,2 миллиона долларов и ростом в девять процентов) и коммерческие (с зарплатой в миллион долларов и снижением в два процента) банки.

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