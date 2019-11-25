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Подсчитана нехватающая до зарплаты сумма у россиян

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Стало известно, сколько денег не хватает среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций до зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24»

Выяснилось, россияне в январе-октябре 2019 года года обращались в МФО с просьбой о займе в 25-27 тысяч рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 58 процентов.

В среднем заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа. Таким образом, подсчитали эксперты, чтобы покрыть свои потребности, россиянам не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей.

С 1 октября вступили в силу дополнительные ограничения для МФО при выдаче кредита от 10 тысяч рублей. Компании обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиента при оценке заявки, то есть сравнивать суммы среднемесячных платежей по всем займам и среднемесячный доход. Если ПДН окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа. С 1 января 2020 нагрузка вырастет до 65 процентов, что приведет к дополнительному ужесточению условий выдачи микрозайма.

Ранее 25 ноября стало известно, что депозиты россиян в банках составляют в среднем 200 тысяч рублей на каждого. При этом больше всего денег хранится у москвичей — более 800 тысяч рублей на человека.

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