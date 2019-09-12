Россиянам помешали занимать деньги до зарплаты

После ужесточения условий со стороны ЦБ микрофинансовые организации (МФО) стали чаще отказывать в выдаче займов. В первом полугодии уровень отказов достиг 68-70 процентов, годом ранее он составлял 60 процентов. Оценку провела профильная СРО «МиР», которая объединяет 70 процентов участников рынка, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Центробанк ограничивал максимальный размер процентных ставок для МФО постепенно. С 28 января показатель был установлен на уровне 1,5 процента в день, а с 1 июля ставка снизилась до одного процента. Вместе с тем максимальная переплата, включая проценты и штрафы, стала ограничена двукратным размером займа.

Сергей Весовщук, директор группы компаний Eqvanta (входят «Турбозайм» и «Быстроденьги»), отметил, что число отказов у них выросло на девять процентов за счет новых клиентов. Для тех, кто приходит за микрокредитом второй раз, изменений не произошло. По его словам, МФО в целом по рынку становятся менее склонными к риску.

В свою очередь глава СРО Елена Стратьева рассказала, что спрос на микрозаймы у россиян не снизился, а на количество выданных займов повлияло ужесточение процедуры оценки клиентов.

С 1 октября вступают в силу дополнительные ограничения для МФО при выдаче кредита от десяти тысяч рублей. Компании обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиента при оценке заявки, то есть сравнивать суммы среднемесячных платежей по всем займам и среднемесячный доход. Если ПДН окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа. С 1 января 2020 нагрузка вырастет до 65 процентов, что приведет к дополнительному ужесточению условий выдачи микрозайма.

В августе сообщалось, что во втором квартале этого года впервые за последнее время произошло сокращение выдачи микрозаймов. Падение превысило 15 процентов. Эксперты отмечали, что эта ситуация связана с мерами Банка России.

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