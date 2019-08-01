Россиянам начали отказывать в займах «до получки»

В России появилась категория граждан, которые не могут взять кредиты даже в микрофинансовых организациях (МФО), пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Займер».

Согласно приведенной изданием статистике, в стране на сегодняшний день насчитывается около 400 тысяч крайне ненадежных заемщиков. Кредиторы применяют к ним определение «маргиналы». Главный признак, по которому людей определяют в эту категорию, — количество полученных займов за последний год.

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Согласно принятому в прошлом году «Базовому стандарту потребителей услуг МФО», каждая микрофинансовая организация может выдать в год не больше девяти займов одному человеку. Это правило приводит к тому, что многие люди оказываются не в состоянии получить легальный кредит и обращаются на черный рынок, отмечают авторы.

Среднестатистического «маргинального» заемщика они описывают как мужчину средних лет с постоянным заработком, которому, однако, зачастую не хватает денег до зарплаты, чтобы рассчитаться по всем обязательствам.

При этом опрошенные изданием финансисты усомнились в верности выводов авторов. По их словам, такие люди вполне могли бы претендовать на стандартные банковские кредиты или кредитные карты.

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