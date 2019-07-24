В России запретили выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья или доли в нем, передает ТАСС.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот закон позволит «пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства». Тем не менее микрофинансовые организации (МФО) все же смогут выдавать кредиты под залог нежилого помещения.

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Принятые поправки также устанавливают требования к размеру собственных средств МФО. Вместо 10 тысяч рублей капитал компаний должен составлять минимум миллион рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до пяти миллионов рублей на 1 июля 2024 года.

Кроме того, все МФО теперь получат дополнительные возможности для идентификации клиентов с помощью государственных информационных систем. Это позволит сократить случаи мошенничества с выдачей займов на чужие паспорта.

В феврале президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

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