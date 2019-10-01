Кредиты сделали недоступнее для россиян

В России с 1 октября при выдаче кредитов физическим лицам будет вычисляться показатель их предельной долговой нагрузки. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

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Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании. Кроме того, им могут предложить кредиты по более высоким ставкам.

Оценка предельной долговой нагрузки потребуется, если заемщик планирует взять в кредит свыше десяти тысяч рублей. В случае, если показатель окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа.

Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации (МФО) после ограничения Центробанком максимального размера процентных ставок для МФО стали чаще отказывать в выдаче займов.

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