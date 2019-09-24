Назван средний возраст самых закредитованных россиян

Больше всего кредитов в августе текущего года взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро. В общей сложности было оформлено 496 тысяч займов на 144 миллиарда рублей.

Также исследование показало, что самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тысяч рублей, а наибольший средний чек в 318 тысяч рублей отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.

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По результатам недавнего опроса, проведенного Фондом общественного мнения, большинство россиян (90 процентов) не намерены в ближайшем будущем брать кредиты. Кроме того, больше половины участников опроса (66 процентов) считают, что долги перед банками усложняют людям жизнь. Еще четверть россиян недовольны высокими процентами по кредиту, каждый десятый считает кредит кабалой, восемь процентов отмечают, что у людей не хватает денег на выплату долга.

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