Минимальный доход должника захотели защитить

Минимальный доход должника при взыскании с него задолженности должен быть гарантирован. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин, пишет РИА Новости.

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Глава Минэкономразвития напомнил, что в Госдуме предложили при взыскании долгов гарантировать россиянам неприкосновенность части дохода, которая будет равна величине прожиточного минимума. Затем инициативу доработали в правительстве, сообщил он.

По словам Орешкина, пока при взыскании долгов за счет зарплат у россиян на руках может оказаться сумма меньше прожиточного минимума. Граждане в результате могут остаться без средств к существованию.

Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75 процентах регионов. Уровень закредитованности населения в этом году стал предметом затяжного спора между Минэкономразвития и Центробанком. По мнению главы министерства, на рынке потребительского кредитования надувается пузырь. В регуляторе утверждают, что риска пузыря нет, и потребительское кредитование в настоящее время является драйвером роста ВВП.

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