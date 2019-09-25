Банки полюбили кредиты пенсионерам

С начала 2019 года размер кредитов для пожилых людей вырос на 20 процентов по сравнению с тем же периодом предшествующего года. Это больше, чем рост потребительских ссуд в среднем для всех возрастов, который составил 12,7 процента. Такую статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-августе средний размер кредита составил 180,4 тысячи рублей. Для граждан в возрасте от 60 до 65 лет он вырос на 21,7 процента, достигнув 136 тысяч 310 рублей. Для возраста старше 65 лет зафиксирован рост на 19,8 процента до 99 тысяч 740 рублей.

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Наименьший рост и наименьший размер кредита в категории моложе 25 лет — 9,9 процента и 85 тысяч 567 рублей. А больше всего денег банки доверяют гражданам в возрасте от 40 до 49 лет — 229 тысяч 575 рублей. В этой категории рост составил 12 процентов.

Если брать регионы, то наибольший размер кредита в Москве (418,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тысячи) и Московской области (295,1 тысячи).

При этом в столице также зафиксирован наименьший рост суммы кредита — только 1,9 процента. А лидерами по росту стали Кемеровская область (19,3 процента) и Алтайский край (17,3 процента).

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин в комментарии принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК подтвердил эту тенденцию. По его данным, рост размера кредита в категории старше 60 лет составил 15,4 процента. Лагуткин отметил, что банки изменили свою политику после повышения пенсионного возраста. Кроме того, в пользу пенсионеров говорит их сравнительно низкая закредитованность по сравнению с другими категориями граждан.

Ранее сообщалось, что российские банки все активнее ведут борьбу за предпенсионеров. Их привлекают специальными условиями обслуживания и мотивируют в будущем перевести к ним пенсии. При этом именно пенсионеры чаще всего оказываются жертвами недобросовестных финансовых организаций, которые рухнули за последние два года. Им принадлежала почти половина всех сбережений.

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