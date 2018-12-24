Российские пенсионеры задолжали банкам 400 миллиардов рублей

С января по октябрь 2018 года российские пенсионеры взяли у банков в кредит 403,3 миллиарда рублей. Такие данные предоставило «Известиям» Объединенное кредитное бюро.

С 2017 года этот показатель вырос на 42 процента. За аналогичный период прошлого года люди старше 60 лет получили у банков взаймы 283,2 миллиарда рублей.

Чаще всего люди старшего поколения оформляют потребительские кредиты. Средний размер такого займа составляет 103 тысячи рублей. На покупку машины пенсионеры занимают у банков 620 тысяч рублей, на ипотеку — 950 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это одни из самых низких значений среди возрастных групп.

Кредитные организации более охотно работают с пожилыми людьми. В этом году почти 70 процентов пенсионеров получили положительное решение от банков, тогда как молодежи одобрили только 47 процентов заявок.

Банков привлекают клиенты старшего возраста, поскольку их основной источник дохода — пенсия — стабилен и ни от чего не зависит. Помимо этого пенсионеры относятся к кредитованию более осторожно: стараются вовремя вносить платежи и не брать крупные займы.

В октябре стало известно, что средний долг пенсионера перед банком составил 107,2 тысячи рублей. Этот показатель вырос на 8 процентов с 2017 года. Пожилые россияне в основном берут займы для детей или внуков, реже — на свои нужды.

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