Сбербанк предложил пенсионерам взять кредиты

Сбербанк поднял максимальный возраст, при котором можно рассчитывать на кредит, до 70 лет. Об этом говорится в официальном сообщении банка, поступившем в «Ленту.ру».

Потребительские кредиты без обеспечения сделали доступными для клиентов старше 65 лет при условии, что выплаты они закончат до 70 лет. Ранее возраст окончания выплаты кредита не мог превышать 65 лет.

«Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов», — заявила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка.

По ее словам, клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает деньги в срочные счета. 80 процентов пенсионеров владеют дебетовыми картами, а кредитные карты есть у 13 процентов клиентов старше 55 лет. 63 процента пенсионеров пользуются услугой «Мобильный банк».

«Сбербанк стремится постоянно совершенствовать продукты и сервисы, созданные специально для этой группы клиентов», — сказала Кирсанова и подчеркнула, что этот сегмент является одним из наиболее приоритетных для банка.

По данным на октябрь, каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит. Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей. Этот показатель вырос на 8 процентов с 2017 года. В основном это займы для детей и внуков, кредиты гасятся за счет пенсии и дополнительных заработков.

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