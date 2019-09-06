Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах

Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года. Им принадлежало 47,8 процента всех сбережений, а средняя сумма депозита была самой большой и составляла 455 тысяч рублей, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Статистику собрало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отсечка по времени связана с тем, что до 1 июля 2017 года дату рождения в реестре клиентов можно было не указывать.

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Среди пенсионеров выявлена максимальная доля тех, кто открывал счета на сумму выше застрахованных 1,4 миллиона рублей. Рискнуть решили 5,9 процента пожилых людей, хотя риск в среднем был небольшим — превышение в 118 тысяч рублей. Также пенсионеры чаще других возрастных категорий обращались за страховыми выплатами не один раз, то есть имели вклады в нескольких рухнувших банках. АСВ оценило их количество в 54,3 процента.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил такую ситуацию тем, что проблемные банки целенаправленно привлекали пенсионеров повышенными ставками, ожидая, что те будут реже расторгать вклады досрочно.

Как рассказал гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, на клиентов старше 55 лет приходится 61,6 процента срочных вкладов. Он пояснил, что это связано со сменой модели поведения, так как люди моложе больше склонны к потреблению и тратам. В прошлом году исследование Сбербанка показало, что каждый третий житель России после 55 лет имеет хотя бы один депозит в банке.

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