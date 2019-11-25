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«Аэрофлот» назвали лучшим российским работодателем по зарплате и соцпакету

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«Аэрофлот» был признан лучшим работодателем среди российских компаний по зарплате и соцобеспечению. Такие данные содержатся в рейтинге лучших работодателей, составленном Forbes.

Издание оценивало крупнейшие компании России по девяти критериям. «В рейтинге десяти самых щедрых компаний мы решили абстрагироваться от показателей социальной ответственности и сравнили компании, попавшие в лонг-лист рейтинга, по двум параметрам: средняя зарплата и социальное обеспечение. Вес первого параметра составил 60 процентов, второго — 40 процентов. Таким образом мы решили учесть результаты опроса, проведенного для Forbes порталом Superjob.ru», — поясняет издание.

Участники опроса отметили, что при выборе компании для работы на первом месте стоит зарплата и только потом соцпакет. В итоге первое место в рейтинге самых щедрых компаний занял «Аэрофлот».

Издание отмечает, что средняя зарплата в компании составляет 174 000 (расчет Forbes по отчетности за 2018 год). В рейтинге лучших работодателей «Аэрофлот» занимает второе место по величине средней зарплаты. Немногим меньше половины персонала «Аэрофлота» составляют бортпроводники и летный состав. На аэропортовые службы приходится еще около 20 процентов персонала.

Кроме того, в корпоративной пенсионной программе принимает участие 6200 сотрудников. В 2018 году компания доплачивала 20 процентов к их личным пенсионным взносам. Санаторно-курортное лечение было предоставлено 3800 сотрудникам и их детям.

Также компания обеспечивает ключевым специалистам служебное жилье, возмещает затраты на содержание детей в дошкольных учреждениях, проводит спортивные мероприятия. Медицинский центр «Аэрофлота» обслуживает сотрудников компании, их детей и пенсионеров.

Второе место в рейтинге занял Газпромбанк, третье — «Полюс» семьи Сулеймана Керимова.

Высокой оценке «Аэрофлота» как работодателя явно противоречат высказываемые ранее рядом активистов, в том числе, членами Шереметьевского профсоюза летного состава претензии к компании, касающихся нарушения трудового законодательства, отсутствия сотрудникам положенных льгот, неполноценного отпуска и много другого. Стоит отметить, что некоторые активисты, высказывающие претензии, сотрудниками «Аэрофлота» не являются.

«Аэрофлот» — действительно авиакомпания международного уровня. Это касается и воздушных судов, и менеджмента, и системы управления полетами, и просто стандартов работы. Об этом ранее газете «Известия» рассказал чешский пилот «Аэрофлота» и, по совместительству, инструктор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Ян Форманек. «Я довольно много общаюсь с летчиками, которые работают в других авиакомпаниях по всему миру. И "Аэрофлот" считается одной из наиболее привлекательных компаний на рынке», — подчеркнул пилот.

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