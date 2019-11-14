Четверть российских работников оказались «неуязвимыми»

Треть россиян ходит на работу во время болезни, а еще 16 процентов договариваются с начальством и работают из дома. Берут больничный только 21 процент, 23 процента утверждают, что не болеют никогда. Такие результаты приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Остальные опрошенные указали, что могут выбрать любой из вариантов, это зависит от конкретной проблемы и объемов работы, которую предстоит сделать в ближайшее время.

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Более половины респондентов, 61 процент, указали, что руководству следует уделять больше внимания проблеме здоровья сотрудников. Довольны своим работодателем в этом вопросе 27 процентов, а 11 процентов затруднились с ответом.

Бесплатную вакцинацию сотрудникам проводят компании, в которых работают 39 процентов опрошенных. Среди вариантов, какую помощь респонденты хотели бы получать, указаны обеспечение коллектива витаминами, полисами добровольного медицинского страхования, абонементами в спортзал и бассейн. Кроме того, респонденты указывали, что чаще брали бы больничный, если бы его оплачивали как рабочий день, а не меньше.

В опросе участвовали три тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России. Год назад «Работа.ру» проводила аналогичное исследование, причем его результаты радикально отличались от нынешних. Тогда о том, что всегда уходят на больничный, рассказали 8 процентов, а признались в том, что ходят на работу больными, — 77 процентов. Это ставит под сомнение методику исследования, так как увеличение в три раза тех, кто берет больничный, выглядит слишком большим для периода в один год.

Ранее, в сентябре, портал «Работа.ру» выяснил, что уровень зарплаты устраивает только 4 процента россиян, а 86 процентов считают ее заниженной. При этом работать больше в случае увеличения зарплаты согласны 76 процентов, а не стали бы этим заниматься 14 процентов.

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