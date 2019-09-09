Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

По итогам прошлого года в России отметили положительные тенденции на рынке труда. Как сообщает РИА Новости, благоприятная обстановка складывается во всех регионах, кроме нескольких.

Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла). В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Лидеры, в частности, характеризуются низким уровнем безработицы, высокой зарплатой и относительно коротким средним временем поиска работы.

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Менее 20 баллов получили Тыва и Карачаево-Черкесия, также в списке отстающих оказались Ингушетия, Калмыкия и Алтай. По итогам 2018 года значение индекса снизилось только у одного региона: речь идет о Хакасии, которая потеряла 0,5 балла.

По данным Международного валютного фонда, к 2030 году Россия может потерять порядка 15 процентов рабочей силы. К 2050 году число трудоспособного населения в стране может сократиться примерно на 25 процентов. Для минимизации возможных потерь в фонде рекомендовали поднять пенсионный возраст и увеличить число работающих мужчин старше 55 и женщин старше 35 лет.

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