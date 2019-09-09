Названо число недовольных работой россиян

Каждый пятый работающий россиянин (18 процентов) оказался недоволен условиями труда на своем рабочем месте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Большинство работников (81 процент) говорят, что они довольны условиями.

В свою очередь, треть респондентов (33 процента) пожаловались на низкий уровень зарплат, еще 22 процента рассказали о проблемах в помещениях, где они работают: речь, в частности, идет о плохой вентиляции и некомфортной температуре воздуха.

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Также 18 процентов участников опроса отметили плохую техническую оснащенность рабочего места, 14 процентов сообщили о нестабильном графике и переработках, еще 12 процентов пожаловались на отношения с руководством, а 11 процентов — на содержание работы: ее сложность или однообразность. Среди других поводов для недовольства оказались задержки зарплаты, нарушения техники безопасности, а также атмосфера в коллективе.

Опрос проводился в июне 2019 года среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 50 регионах России.

Ранее в понедельник, 9 сентября, были названы регионы, в которых ситуация на рынке труда складывается наилучшим образом. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. В числе отстающих оказались Тува и Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия и Алтай.

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