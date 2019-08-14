С российского рынка труда пропали полмиллиона человек

Российский рынок труда недосчитался около 605 тысяч человек. Причина — массовый исход граждан предпенсионного возраста, вызванный естественными причинами, а также нежеланием работодателей иметь дело с льготной категорией граждан. Еще один фактор, повлиявший на исход целого сегмента работников, — замедление экономики и сокращение числа рабочих мест. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экономистов Банка России, которые видят в сложившейся ситуации дополнительные риски для роста цен и замедления роста ВВП России.

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Замедление экономики негативно отразилось на рынке труда, согласно данным Росстата, которые приводит издание, с четвертого квартала 2018 года по первый квартал 2019-го общий объем экономически активного населения упал на два процента. Основная доля пришлась именно на граждан предпенсионного возраста (50-59 лет), их число в общей сложности составляло 605 тысяч человек.

Исчезновение с рынка труда предпенсионеров отчасти объясняют демографической ситуацией (низкая рождаемость, высокая смертность). Хотя в следующей возрастной группе (пенсионеры старше 60 лет), наоборот, был зафиксирован прирост на 450 тысяч человек, из которых лишь 50 тысяч человек оказались занятыми.

Невостребованность предпенсионеров и пенсионеров объясняют нежеланием работодателей иметь с ними дело. Согласно статистике Роструда на 1 июня 2019 года, ведомство получило в общей сложности 1,1 тысячи обращений со стороны граждан пенсионного возраста, жалоб на увольнения в связи с достижением предпенсионного возраста среди них оказалось 168. Вся законодательная база для защиты прав предпенсионеров уже существует — Уголовный кодекс пополнился статьей за увольнение или необоснованный отказ для приема на работу граждан предпенсионного возраста.

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