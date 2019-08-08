В российском регионе обучат рекордное число предпенсионеров

В Ханты-Мансийском автономном округе переобучение пройдет рекордное число людей предпенсионного возраста — почти 1,5 тысячи человек. Об этом сообщила начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения департамента труда и занятости населения Югры Наталья Канюкова, передает ТАСС.

«Изначально по нацпроекту планировалось обучить 723 человека в 2019 году. Но благодаря поступившим средствам из федеральной казны мы решили увеличить их количество в два раза — до 1446 человек. Это рекордное для региона число предпенсионеров, которые пройдут курсы повышения квалификации и освоение новых специальностей. <…> Ранее мы ежегодно обучали по региональной программе 150-200 человек, поэтому 1446 граждан — это большая для округа цифра», — рассказала она.

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Обучение проводится по инициативе обратившихся в центры занятости населения граждан и по направлениям от работодателей. Для удобства желающим пройти переобучение будут предложены комбинированные программы обучения. То есть когда человеку обучиться на машиниста, но у него нет прав определенной категории, он получает и права, и навыки машиниста.

Канюкова добавила, что переобучение прошли уже 123 человека из пришедших на занятия 217-ти. Среди них — как безработные, так и трудоустроенные на бюджетных предприятиях.

Отмечается, что на переобучение предпенсионеров в регионе в рамках реализации нацпроекта «Демография» будет выделено более 58 миллионов рублей.

Переобучение пожилых россиян будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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