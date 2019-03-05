Российский рынок труда оказался в группе риска

Представители только трех отраслей на российском рынке труда чувствуют себя стабильно, следует из отчета сервиса по подбору персонала HeadHunter (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным авторов исследования, наиболее спокойно себя чувствуют работники, занятые в туризме, гостиничном, ресторанном бизнесе, а также в продажах. Их показатель индекса спокойствия равен 0,01 пункта (при минимальном значении «минус один» и максимальном «плюс один»). За ними следуют представители информационных технологий и коммуникаций — 0,0004 пункта.

Представители остальных профессий, принявших участие в исследовании, рассказали, что не чувствуют себя достаточно уверенно на работе, их показатели оказались отрицательными.

В рекламе, маркетинге и PR показатель недовольства находится на уровне минус 0,01 пункта, в консультировании — минус 0,92 пункта, в автомобильном бизнесе, науке, образовании, медицине и фармацевтике — минус 0,03 пункта. В строительстве и недвижимости уровень спокойствия равняется минус 0,06 пункта.

Три низших позиции заняли представители высшего менеджмента (минус 0,15 пункта), безопасности (минус 0,16 пункта), а также банковского, инвестиционного и лизингового секторов (минус 0,18 пункта).

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