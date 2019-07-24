России предрекли кризис рынка труда

К 2030 году Россия может потерять порядка 15 процентов рабочей силы. Об этом свидетельствуют данные доклада Международного валютного фонда (МВФ) по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. К 2050-му количество трудоспособного населения в стране может сократиться примерно на 25 процентов.

За будущие 30 лет население России может сократиться почти на 10 процентов, заключили аналитики, связав это с низкой продолжительностью жизни. На текущий момент средний показатель по странам исследуемого региона (в него вошли Украина, Словакия, Польша, Молдавия и другие) составил почти 80 лет, Россия может не дотянуть до него и к 2050-му. Сейчас продолжительность жизни составляет примерно 72,9 года.

В целом ситуация по рабочей силе оказалась похожей на ту, что МВФ спрогнозировал для Украины. Для минимизации вероятных потерь трети трудоспособного населения стране рекомендовали поднять пенсионный возраст и увеличить число работающих мужчин старше 55 и женщин старше 35 лет.

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В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова объявила о катастрофических потерях населения. По ее словам, за последние четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек. Ранее в ООН предсказали сокращение населения России к 2078 году на треть — до 100 миллионов человек. В случае позитивного развития событий число россиян увеличится до 160 миллионов к концу века. Доля молодежи уменьшится.

В марте аналитики компании FinExpertiza пришли к выводу о том, что российскому рынку труда в настоящее время не хватает почти миллиона специалистов. Острее всего ситуация с трудовыми ресурсами наблюдается в Москве, где на начало 2019 года не хватало 148,2 тысячи специалистов, на втором месте Московская область — 65,8 тысячи, замыкает тройку Санкт-Петербург, где не хватает 61,4 тысячи специалистов.

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