Подсчитано число трудоголиков в России

Почти треть россиян продолжает работать во время отпуска, свидетельствуют данные исследования Роструда, выдержки из которого приводит ТАСС.

Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России». 29 процентов респондентов ответили, что во время отпуска регулярно просматривают почту и отвечают на вопросы коллег и начальства.

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Чуть меньше половины — 49 процентов — решают только срочные вопросы, связанные с работой. Полностью отдыхают от работы только 22 процента участников опроса — они не отвечают на любые письма и звонки. При этом 23 процента респондентов регулярно используют отпуск для поиска новой работы.

Отвечая на вопрос об оптимальной продолжительности отпуска, 34 процента респондентов отметили, что нуждаются как минимум в двух неделях. Шести процентам достаточно одной недели.

Ранее была названа самая популярная среди россиян страна для отпуска. Ею оказалась Италия. На втором и третьем местах — Турция и Испания.

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