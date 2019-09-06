Названа любимая страна россиян для отпуска

Италия стала самой популярной страной для проведения отпуска у россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Skyscanner, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Большинство российских туристов в 2019 году предпочли отдохнуть на родине (53 процента). Однако число тех, кто все же выбрался за границу, выросло на четыре процента по сравнению с 2018 годом.

Больше всего поездок было совершено россиянами в города Италии. На втором месте оказалась Турция, на третьем — Испания. В список 10 любимых россиянами направлений также попали Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения.

Материалы по теме Далеко залетели Россияне открывают для себя новые направления. Что в тренде?

Подсчитано, что спрос на билеты во Францию увеличился на 25 процентов, в Турцию — на 23 процента, в Черногорию — на 20 процентов.

Востребованными также оказались и несколько азиатских стран, в том числе Индия, Индонезия и Вьетнам.

В сентябре Финляндию признали самой безопасной в мире страной для туристов. На втором месте рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 оказалась Исландия, на третьем — Оман. В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!