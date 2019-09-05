Названа самая безопасная страна для туристов

Финляндия — самая безопасная в мире страна для туристов, заявили эксперты Всемирного экономического форума (WEF) рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Об этом пишет «Интерфакс».

На втором месте рейтинга оказалась Исландия, на третьем — Оман. В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной.

Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Среди критериев оценки безопасности учитывались надежность правоохранительных органов, распространенность терактов, уровень убийств.

В январе онлайн-сервис для путешествий Wegoplace опубликовал отчет Solo Travel Safety Report 2019, в котором сообщается, какие страны будут самыми безопасными для туристов-одиночек в 2019 году. Оказалось, что самый высокий индекс безопасности у Сингапура (97 единиц). За ним следуют Норвегия, Исландия и Финляндия, у каждой из которых индекс безопасности составил 93 единицы. На пятую строчку в рейтинге попал Узбекистан (91 единица), а за ним последовали Гонконг (91 единица), Швейцария (91 единица), Канада (90 единиц), Индонезия (89 единиц) и Дания (88 единиц). Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).

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