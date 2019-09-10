Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Автоматизации оказались подвергнуты 20,1 миллиона человек, при этом речь идет только об официально трудоустроенных работниках. «Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — объяснил автор работы Степан Земцов.

Однако, по его словам, после 2025 года скорость автоматизации будет выше, в связи с чем многие россияне не успеют «адаптироваться, получить новую профессию, открыть свое дело, купить робота». Земцов подчеркнул, что это приведет к формированию «экономики незнания».

Чтобы избежать безработицы, исследователи предлагают ввести налог на роботов, а вырученные средства направить на социальную помощь. Другой подход предполагает сокращение рабочих часов или введение безусловного дохода, однако отмечается, что соответствующие эксперименты не доказали эффективность такой поддержки населения.

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Эксперты выяснили, что в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых более 50 процентов работы можно будет поручить роботам.

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств. Как поясняется в работе, непосредственно автоматизация производств не ведет к росту долгосрочной безработицы, однако она повышает необходимость постоянно обновлять знания и совершенствовать навыки.

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