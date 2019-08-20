Россияне не испугались потери работы из-за роботов

Большинство работающих россиян (73 процента) не боятся потерять работу из-за замены роботами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По его данным, чаще всего не боятся роботов мужчины (81 процент). Также замены роботами на работе не опасаются сотрудники компаний и предприятий из Москвы и Санкт-Петербурга (83 процента), городов-миллионников (83 процента), а также городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (82 процента).

Между тем опасения по поводу роботов высказал 21 процент опрошенных россиян. Чаще всего это были женщины (30 процентов), жители сел (33 процента) и населенных пунктов с численность до 100 тысяч человек (30 процентов).

В целом, 51 процентов опрошенных работающих россиян считают, что в ближайшие годы роботы не смогут заменить человека на работе во многих сферах деятельности.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м.

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