Ижевских детей научат бизнесу

В двух школах Ижевска появятся классы по обучению школьников предпринимательству и финансовой грамотности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Новые классы появятся в школах с началом учебного года. В них будут учиться подростки из разных школ с восьмого по 11 класс. Программа будет соответствовать стандартам международного чемпионата Worldskills по компетенции «Предпринимательство». Обучение будут проводить, в частности, сертифицированные эксперты Worldskills и бизнесмены из Удмуртии.

В обучающую программу войдут такие дисциплины, как маркетинг, финансы, менеджмент и экономика. Предполагается, что по результатам обучения школьники смогут создать и запустить реальные предпринимательские проекты.

Открытие профильных классов соответствует целям сразу двух нацпроектов — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости».

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