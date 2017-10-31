Россияне пожаловались на произвол начальства

Центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС провел исследование о соблюдении трудовых прав работников. Результаты демонстрируют, что около 43 процентов россиян сталкивались на работе с произволом начальства. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее распространенным нарушением трудовых прав оказалась задержка зарплаты, об этом сообщили 24,1 процента опрошенных. О нарушениях с продолжительностью трудового дня рассказали исследователям 22,5 процента респондентов. На третьем месте проблемы с организацией оплачиваемого отпуска (13 процентов).

О проблемах при оформлении на работу заявили 10 процентов рабочих, примерно столько же (9,9 процента) заявили о нарушениях при оплате больничных листов. 7,8 процентов рассказали о нарушениях трудовой безопасности, а 6,6 процентов о нарушениях при увольнении.

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Главной причиной нарушений, по мнению респондентов, является произвол начальства, за этот вариант отдали свой голос 43 процента респондентов. На втором месте вариант «несоответствие законов условиям реальной жизни» (26,5 процента). Собственная нерасторопность сотрудника становится причиной нарушений в 15,7 процента случаев, примерно столько же, сколько и незнание работником трудового законодательства (13,6 процента).

Чаще всего при нарушениях трудового законодательства пострадавший работник не рискует защищать свои права. Об отсутствии реакции на нарушения рассказали 54,4 процента респондентов. На втором месте обращение к начальству (36,7 процента). Одинаково мало работников предпочитают защищать свои права с помощью профсоюзов (5,1 процента), судов (4,1 процента), трудовых инспекций (2,9 процента), СМИ (1,4 процента).

Опрос РАНХиГС проводился в июне 2017 года, в ходе которого методом личного интервьюирования были опрошены 1600 респондентов по репрезентативной выборке в 35 субъектах России.