Запуск новой пенсионной системы оказался под угрозой

Банк России предупредил о рисках для введения новой пенсионной системы, а именно реализации концепции Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.

По его словам, для запуска ИПК с 2019 года необходимо, чтобы правительство и Госдума одобрили соответствующий закон в осеннюю сессию, однако ни исполнительная, ни законодательная власть делать этого не торопятся.

«Должна быть проведена большая организационно-правовая работа по созданию автоматизированных систем, которая позволила бы перейти из действующей системы пенсионных накоплений в ИПК. Но задержки во времени опасны, они работают против стабильности системы», — предупредил зампред ЦБ.

Материалы по теме 20 вопросов и ответов ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях

Чистюхин призвал правительство отложить дискуссии и несогласие в некоторых аспектах концепции и внести закон в Госдуму как можно раньше. Споры вызывают два принципиальных момента — авторегистрация в системе ИПК и пенсионный администратор.

В среду, 18 октября, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что включать всех граждан в систему ИПК автоматически не следует. «Нельзя ни работника, как было вначале, а теперь как предлагается через трудовой договор, через работодателя, нельзя законодательно обязать формировать пенсионные права в накопительной компоненте. У нас всегда была такая точка зрения, это должно быть личным делом либо предметом их с работодателем соглашения», — отмечал Топилин.

Материалы по теме Главные вопросы о пенсии ПФР и «Лента.ру» рассказывают о социальном обеспечении россиян

При этом другой зампред ЦБ, Сергей Швецов, в начале октября, наоборот, заявлял, что переход на ИПК состоится быстрее планируемого — в 2018 году.

Концепция ИПК переносит ответственность за уплату взносов в Пенсионный фонд (ПФР) с работодателя на работника. Согласно действующим предложениям, размер суммы, которая будет отчисляться в ПФР, составит 6 процентов от зарплаты. Изначально предполагалось, что на эту систему переведут всех граждан с 2019 года, однако в дальнейшем от этого было решено отказаться.

В настоящий момент все взносы в социальные фонды за сотрудников отчисляет работодатель. Работник же сталкивается только с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13 процентов от зарплаты). Компания же обязана перечислить средства в ПФР (22 процента от зарплаты), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС, 5,1 процента) и Фонд социального страхования (ФСС, 2,9 процента).