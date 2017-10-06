Добровольная пенсия для россиян начнется на год раньше

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет запущена до конца 2018 года. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Швецов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, работа над концепцией ИПК продолжается, согласование с правительством должно быть завершено в текущем году.

Ранее планировалось запустить систему ИПК в 2019 году.

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Концепция ИПК, разработанная совместно Минфином и Центробанком, предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления.

В первый год не будет отчисляться ничего, затем — один процент от зарплаты, а далее — по нарастающей до шести процентов. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет.

Спустя год ЦБ принял решение отказаться от принципа автоподписки и перейти к модели авторегистрации участников в системе ИПК. По замыслу регулятора, теперь работодатели будет предлагать сотрудникам подключиться к системе ИПК и начать отчислять взносы в НПФ на будущую пенсию.