Главные вопросы о пенсии

Стоит ли формировать накопительную пенсию? Как узнать все о своей будущей пенсии? Какие документы нужно собрать, чтобы получить материнский капитал? На какие социальные выплаты вы можете претендовать? «Лента.ру» вместе с ПФР ответили на эти и другие важные вопросы о социальном обеспечении россиян.

О пенсии

Как оформить страховую пенсию по старости?

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в России. Право на ее получению имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Кроме того, нужен определенный страховой стаж (в 2017 году — 8 лет и не менее 15 лет с 2024 году) и минимальная сумма пенсионных баллов (в 2017 году 11,4 балла и 30 баллов с 2025 года).

Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган ПФР по месту жительства, по месту пребывания, либо по месту фактического проживания. Также можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Заявление можно подать лично, либо через законного представителя, либо по почте, либо через работодателя. Гражданин может направить заявление в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

К заявлению нужно прикрепить следующие документы:

• паспорт (для российских граждан) или вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

• документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа;

• справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть приняты сведения о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы, представленные работодателями и имеющиеся в информационных системах ПФР;

• другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Если к заявлению приложены не все необходимые документы, то вам будут даны разъяснения, какие документы следует представить дополнительно.

Как узнать о своих пенсионных правах?

Информация о ваших пенсионных правах хранится на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР. Важно отметить, что ИЛС — не аналог банковского счета, там хранятся не деньги, а именно данные о пенсионных правах. Они конфиденциальны.

Узнать о состоянии счета можно несколькими способами:

• с помощью личного кабинета гражданина (вы можете увидеть количество пенсионных баллов, длительность страхового стажа, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы, информацию о пенсионных накоплениях). Доступ к нему имеют все пользователи, имеющие подтверждённую учётную запись на сайте gosuslugi.ru в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

• через клиентскую службу ПФР (необходимо обратиться в ПФР по месту регистрации с паспортом и СНИЛС, ответ поступит в течение 10 дней со дня обращения);

• через портал gosuslugi.ru (после получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн);

• через банк (необходимо уточнить, предоставляет ли ваш банк подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме — воспользовавшись интернет-банкингом).

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Как оформить накопительную пенсию?

Для получения накопительной пенсии необходимо, во-первых иметь право на назначение страховой пенсии, во-вторых — иметь сами средства пенсионных накоплений. Пенсионные накопления в основном формируются у людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на будущую пенсию.

Заявление на получение накопительной пенсии подается также, как и заявление на получение страховой пенсии. Комплект документов также совпадает.

Бывает несколько видов выплат накопительной пенсии.

Единовременная выплата — выплачиваются все накопления одной суммой. Получить ее могут россияне, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов или меньше от размера страховой пенсии по старости или те, кто получают страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого стажа или необходимого количества баллов.

Срочная пенсионная выплата — выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет.

Накопительная пенсия — выплачивается ежемесячно и пожизненно. Ее размер в 2017 году рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты в 20 лет (240 месяцев). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо разделить общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, на 240 месяцев.

Как выбрать вариант пенсионного обеспечения: с накопительной пенсией или без?

В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имел возможность выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование только страховой пенсии или распределить эту сумму на финансирование накопительной и страховой пенсий.

Право сделать выбор в пользу дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых страховые взносы на обязательное пенсионное страхование впервые начали начисляться после 1 января 2014 года.

Такое право у них сохраняется до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления страховых взносов. Если указанные лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления взносов не достигли 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно).

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Средства накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то есть может быть и убыток. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не индексируются.

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов равно 10. При выборе формирования и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов составляет 6,25.

Для того, чтобы отказаться от формирования накопительной пенсии, необходимо подать в ПФР соответствующее заявление. До истечения года, в котором подано заявление об отказе, застрахованное лицо вправе отозвать его, также подав соответствующее заявление.

Как выбрать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд?

Граждане, формирующие пенсионные накопления, могут на ежегодной основе определяться со способом их формирования и выбрать страховщика. Им может быть ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, то есть является «молчуном», он формирует свои накопления через ПФР. В этом случае средства инвестирует государственная управляющая компания Внешэкономбанк (ВЭБ), с которой у ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Помимо ВЭБ, застрахованное лицо может доверить инвестирование своих пенсионных накоплений другой, но уже частной управляющей компании, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления.

Кроме того, застрахованное лицо (до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений) может воспользоваться правом на переход не чаще одного раза в год из НПФ в ПФР, из НПФ в другой НПФ, либо из ПФР в НПФ. Для этого нужно подать заявление о переходе, либо заявление о досрочном переходе.

Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Что делать если у вашего НПФ аннулировали лицензию?

В случае если у НПФ, в котором находятся ваши пенсионные накопления, аннулирована лицензия, вам не нужно предпринимать специальных мер чтобы вернуть ваши средства пенсионных накоплений. Все необходимые действия за вас сделает Центробанк. Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего НПФ, вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет ПФР.

При этом сумма пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР равна номиналу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках программы софинансирования и сформированные за счет материнского капитала. Если вырученные средства от реализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ) активов НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода.

Как узнать, какие НПФ лишились лицензии?

В 2015 и 2016 годах у 28 НПФ были аннулированы лицензии:

1. НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия»

2. НПФ «Адекта-Пенсия»

3. НПФ «Уралоборонзаводский»

4. НПФ «Защита будущего»

5. НПФ «Солнечное время»

6. НПФ «Сберегательный Фонд Солнечный берег»

7. НПФ «Сберегательный»

8. НПФ «Волгоград АСКО-Фонд»

9. НПФ «Благовест»

10. НПФ «Гарант-Проф»

11. НПФ «Тихий Дон»

12. НПФ «Благоденствие»

13. НПФ «Эрэл»

14. НПФ «Первый русский»

15. НПФ «Родник»

16. НПФ «Время»

17. НПФ «Право»

18. НПФ «Участие»

19. НПФ «Новый век»

20. НПФ «Сибирский капитал»

21. НПФ «Металлургов»

22. НПФ «Мечел-фонд»

23. НПФ «Мосэнерго ОПС»

24. НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд»

25. НПФ «Урал ФД»

26. НПФ «Церих»

27. НПФ «Стратегия»

28. «Первый национальный пенсионный фонд»

Также на сайте Центробанка можно увидеть перечень НПФ с действующими лицензиями.

Перечень НПФ, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Там же можно найти информацию о ходе проведения ликвидации НПФ, у которых была отозвана лицензия.

В настоящее время в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования включено 38 НПФ, в которых сформировано 2 триллиона рублей пенсионных накоплений 30 миллионов застрахованных лиц.

43 НПФ не вошли в систему гарантирования, из них в отношении 15 НПФ Банком России в 2016 году был введен запрет на деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и эти фонды самостоятельно вернули в ПФР пенсионные накопления в размере 2,2 миллиарда руб.; в отношении 28 НПФ были аннулированы лицензии на деятельность по ОПС (в 2015 году — 20 НПФ, в 2016 году — 8 НПФ). ПФР получено возмещение недостаточности средств пенсионных накоплений от Банка России: в 2015 году в отношении 10 НПФ в размере 42,3 миллиарда рублей, в 2016 году в отношении 18 НПФ в размере 24,4 миллиарда рублей

Как получить российскую пенсию, проживая за границей?

Переезд в другую страну — достаточно распространенное явление. ПФР выплачивает пенсии более 290 тысячам граждан, проживающим в 127 странах мира. С рядом государств у РФ подписаны пенсионные соглашения. Это означает, что условия пенсионного обеспечения российских граждан могут различаться в зависимости от страны, куда они переезжают на новое место жительства.

Россиянам, проживающим за границей, выплачиваются страховые пенсии; пенсии по государственному пенсионному обеспечению (за исключением социальных пенсий); доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам, за особые заслуги, ядерщикам); дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам ВОВ.

Граждане России, проживающие за границей, и имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории России, заявление и необходимые документы подают в территориальный орган ПФР по месту регистрации в РФ. Россияне, проживающие за границей, которые не имеют регистрации на территории РФ, подают заявление о назначении пенсии и документы в ПФР почтой по адресу: 119991, город Москва, улица Шаболовка, дом 4, ГСП-1.

О материнском капитале

Как получить сертификат на материнский капитал?

Получить сертификат имеют право семьи, в которых родился или которые усыновили второго, третьего или последующего ребенка после 1 января 2007 года.

Сертификат выдают маме, имеющей российское гражданство, у которой родился или усыновлен второй, третий или последующий ребенок с 2007 по 2018 год включительно. Также он выдается папе, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу после 1 января 2007 года. Кроме того, отец получает сертификат независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала.

Сертификат на материнский капитал положен несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), а также совершеннолетнему ребенку, обучающемуся очно в образовательной организации (за исключением организации дополнительного образования) до окончания срока обучения (но не дольше, чем до достижения им 23-летнего возраста), если у родителей или единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры господдержки.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Заявление о выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через «Личный кабинет гражданина», как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период.

Кроме заявления, необходимо предъявить следующие документы:

• паспорт гражданина России;

• свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства об усыновлении);

• документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного или усыновленного после 1 января 2007.

Для отказа в выдаче сертификата на материнский капитал должны быть веские основания, которые предусмотрены законом.

При получении отказа можно обратиться с обжалованием данного решения в вышестоящий орган ПФР или суд.

Размер материнского капитала в 2017 году — 453026 рубля.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

О социальных выплатах

Какие бывают социальные выплаты и как их получить?

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент.

Набор социальных услуг — часть ежемесячной денежной выплаты, для его получения дополнительно идти в ПФР или писать отдельное заявление не нужно. За установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в территориальный орган ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или проживания с письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение набора социальных услуг в натуральной форме. Исключения — граждане, которые относятся к категориям, подвергшихся воздействию радиации. Если они хотят получать НСУ в натуральной форме, им необходимо написать заявление о предоставлении НСУ, которое будет действовать с 1 января следующего года.

Территориальный орган ПФР выдает гражданину справку установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.

Справка действует на всей территории России. При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность;

• документ, подтверждающий право на ЕДВ;

• справку, выданную в территориальном органе ПФР и подтверждающую право на получение НСУ.

Из чего состоит НСУ?

• Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

• Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

• Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

Что выбрать: натуральную форму или деньги?

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган ПФР соответствующее заявление. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. Нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФР. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года.

Важно понимать, что НСУ является частью ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения набора социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных услуг из этого набора. Другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения НСУ (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.

При подаче заявления об отказе от получения НСУ, о предоставлении НСУ, о возобновлении предоставления НСУ или об отзыве ранее поданного заявления при себе необходимо иметь только паспорт гражданина России.

Как оформить компенсационную или ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы?

Тем гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой и вести быт обычно кто-нибудь помогает. Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты.

Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:

• инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы;

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;

• граждане, достигшие 80 лет.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Компенсационная или ежемесячная выплата по уходу устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с детства 1 группы на период ухода за ними и выплачивается ежемесячно.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 5500 рублей, другим лицам — 1200 рублей.

Для граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и физиологических затрат от проживающих там граждан, указанный размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. Этот коэффициент применяется в данных районах (местностях) при определении размеров пенсий.

Куда обратиться за выплатами?

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданину, который осуществляет уход, необходимо обратиться в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

Для этого нужно предоставить:

• заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего места жительства и даты начала ухода;

• заявление нетрудоспособного гражданина, инвалида с детства 1 группы или законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на осуществление ухода конкретным лицом. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего имени. Если уход осуществляется за гражданином, который признан в установленном порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя с предъявлением документов, подтверждающих его полномочия. От родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, такое заявление не требуется. При необходимости подлинность подписи нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы на указанном заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход;

• справку о том, что пенсия гражданину, осуществляющему уход, не назначалась. Эту справку должен выдать орган, осуществляющий назначение и выплату пенсии по месту жительства либо месту пребывания ухаживающего лица;

• справку о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособие по безработице. Эту справку выдают органы службы занятости по месту жительства ухаживающего лица;

• выписку из акта освидетельствования нетрудоспособного гражданина, гражданина, признанного ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, или медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом. Выписку из акта освидетельствования направляет федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий выплату пенсии;

• заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина (достигшего возраста 60 лет — мужчины и 55 лет — женщины) в постоянном постороннем уходе;

• документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку лица, осуществляющего уход, а также трудовую книжку нетрудоспособного гражданина;

• разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, в свободное от учебы время;

• справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающую факт обучения по очной форме гражданина, осуществляющего уход;

• документы, подтверждающие полномочия законного представителя лица, за которым осуществляется уход (удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, а при его отсутствии — решение органа опеки и попечительства, свидетельство об усыновлении, паспорт и иные документы, удостоверяющие личность).

Если перечисленные документы есть в пенсионном деле гражданина, за которым осуществляется уход, их представлять не нужно.

Если нетрудоспособный гражданин, ребенок-инвалид или инвалид с детства 1 группы является получателем пенсий по линии ПФР и одновременно силового ведомства, ухаживающее лицо вправе обратиться по месту получения любой пенсии.

При этом понадобится справка (сведения) о неназначении компенсационной или ежемесячной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, которую выдает орган, осуществляющий выплату соответствующей пенсии. За консультацией по вопросам представления необходимых документов следует обращаться к специалистам клиентской службы территориального органа ПФР или пенсионной службы соответствующего силового ведомства.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Каковы сроки назначения?

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

При этом компенсационная или ежемесячная выплата производится к установленной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы пенсии и осуществляется в течение периода осуществления ухода за ним.

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления компенсационной/ежемесячной выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан известить об этом в течение пяти дней орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)?

Ежемесячная денежная выплата предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля исходя из уровня инфляции в стране за предыдущий год. Для различных категорий граждан размер ЕДВ разный.

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда России об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты.

Кто имеет право на получение ЕДВ?

ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа:

• ветеранов;

• инвалидов, включая детей-инвалидов;

• бывших несовершеннолетних узников фашизма;

• лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;

• удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);

• членов семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова или вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);

• удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

Куда обратиться за ежемесячной денежной выплатой?

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации (в том числе временной). Если гражданин РФ не имеет подтвержденного регистрацией места жительства, необходимо подать заявление в территориальный орган по месту фактического проживания. В этом случае фактическое проживание подтверждается заявлением, а не паспортом или временной регистрацией.

Если гражданин уже получает пенсию, ему необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного дела, то есть туда, куда он обращался за назначением пенсии.

Гражданину, который проживает в стационарном учреждении социального обслуживания, необходимо обратиться в ПФР по месту нахождения этого учреждения.

Когда ежемесячная денежная выплата назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с которым проживает ребенок. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно.

Помимо этого подать заявление о назначении ЕДВ можно в электронном виде через «Личный кабинет гражданина».

Какие документы представить для ЕДВ?

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании заявления гражданина (его представителя) с документами, подтверждающими право на получение ЕДВ. Поскольку существует несколько десятков категорий получателей ЕДВ, узнать о перечне документов, который необходимо представить именно вам, можно в ПФР по месту жительства.

В заявлении о назначении ЕДВ должна содержаться следующая информация:

• фамилия, имя, отчество гражданина, обращающегося за ЕДВ, а также фамилия, которая была у него при рождении;

• реквизиты документа, удостоверяющего личность;

• сведения о гражданстве;

• почтовый адрес места жительства или фактического проживания;

• место нахождения пенсионного дела;

• сведения о представителе гражданина в случае обращения через представителя;

• сведения о выборе основания установления ЕДВ;

• обязательство гражданина безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты, а также влекущих прекращение выплаты;

• дата заполнения заявления;

• перечень документов, приложенных к заявлению.

Заявление должно быть подписано гражданином, а в случае обращения через представителя — этим представителем. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:

• паспорт;

• документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными органами, справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.).

При необходимости прилагаются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), подтверждающие родственные отношения, нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и тому подобное.

Сроки назначения ЕДВ

Решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ выносится в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Еще 5 дней отводится на то, чтобы проинформировать заявителя о принятом решении. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату, на срок, в течение которого гражданин относится к той категории, которая имеет право на ЕДВ.

Выплата ЕДВ

Доставка ЕДВ осуществляется за текущий календарный месяц.

Если гражданин является пенсионером, то выплату он получит одновременно с пенсией. Доставка ЕДВ будет осуществляться тем же способом, что и доставка пенсии: либо через Почту России, либо через банк, либо через другую организацию, занимающуюся доставкой пенсии.

Для изменения способа доставки необходимо обратиться с заявлением в отделение ПФР. Гражданину, законным представителем которого является социальное учреждение, ежемесячная денежная выплата может перечисляться на счет указанного учреждения.

Если гражданин не является пенсионером, то он должен выбрать способ доставки (через Почту России, через банк, либо через другую организацию, занимающуюся доставкой пенсии) и подать заявление о доставке социальной выплаты. Полный перечень организаций, занимающихся доставкой пенсии в вашем регионе (в том числе осуществляющих доставку пенсии на дом), есть в распоряжении Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.