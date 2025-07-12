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11:40, 12 июля 2025Мир

Эрдоган анонсировал комиссию для решения курдского вопроса

Эрдоган: Парламент создаст комиссию для урегулирования с партией Курдистана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в парламенте страны будет создана комиссия для обсуждения правовых аспектов урегулирования проблемы с Рабочей партией Курдистана (РПК). Его слова передает ТАСС.

«В качестве первого шага мы создадим комиссию в Великом национальном собрании Турции и начнем обсуждение правовых требований этого процесса», — заявил Эрдоган.

По его словам, процесс будет продвигаться и дальше совместно с Партией справедливости и развития, Партией националистического движения и прокурдской партией DEM.

В начале марта запрещенная в Турции РПК в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана объявила о прекращении огня с Анкарой.

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