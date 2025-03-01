«Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией

РПК объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв Абдуллы Оджалана

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана объявила о прекращении огня с Анкарой. Об этом в субботу, 1 марта, сообщает телеканал AHaber.

«Мы согласны (...) и заявляем, что с нашей стороны будем соблюдать и выполнять его требования», — говорится в заявлении руководящего комитета РПК.

27 февраля представители прокурдской партии DEM зачитали журналистам заявление Оджалана, в котором тот призывал своих бойцов сложить оружие. Он сообщил сторонникам о необходимости провести съезд и принять решение об интеграции с государством и обществом.