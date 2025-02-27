Лидер Рабочей партии Курдистана призвал своих бойцов сложить оружие

Глава Рабочей партии Курдистана Абдуллах Оджалан призвал боевиков сложить оружие

Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) должны сложить оружие, заявил лидер группировки Абдуллах Оджалан. Соответствующее заявление прочитали журналистам представители прокурдской партии DEM, передает ТАСС.

«Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, поскольку каждое современное сообщество и партия, не прекратившие свое существование насильственно, сделают это добровольно», — призвал глава РПК.

Он подчеркнул, что РПК возникла, когда «демократические политические каналы» для борьбы были закрыты. Сейчас остается только путь дипломатии и диалога, заключил Оджалан.

Ранее Турция и Сирия заявили о готовности провести совместную военную операцию против РПК, если ее члены не прекратят борьбу.